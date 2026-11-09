Attualità

Sassuolo, ufficiale l’esonero di Aquilani. D’Aversa e Montella in pole

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
L’U.S. Sassuolo Calcio ha annunciato ufficialmente “di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi”. “La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro”, spiega il club neroverde. Si conclude così l’avventura cominciata soltanto pochi mesi fa e precipitata nelle ultime settimane dopo una serie di risultati negativi, ultimo il ko all’Olimpico con la Roma. Ora il Sassuolo, complice anche la sosta per le Nazionali, deciderà a chi affidare la panchina. Roberto D’Aversa e Vincenzo Montella sono i primi nomi emersi per la successione. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sesso, l’allarme degli andrologi: “Due uomini su tre credono a fake news”. Dall’erezione ai testicoli, la top ten delle bufale

7 minuti fa

Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti a scambiare fino a 1.500 prigionieri”. Nuovo round di colloqui ad Abu Dhabi

13 minuti fa

Terrorismo, ex Br Bertulazzi evade dai domiciliari a Buenos Aires: è caccia all’uomo

58 minuti fa

“Mio figlio malato di cuore, il doberman ci ha aiutato a salvarlo”, la storia di Saraya

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio