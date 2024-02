Sassuolo-Napoli 1-6, tripletta di Osimhen e doppietta di Kvaratskhelia

(Adnkronos) –

Il Napoli travolge il Sassuolo passando per 6-1 al Mapei Stadium nel match giocato oggi per il recupero della 21esima giornata della Serie A 2023-2024. Gli azzurri, spinti dalla tripletta di Osimhen e dalla doppietta di Kvaratskhelia, salgono a 40 punti e rimangono in corsa per un piazzamento europeo. I neroverdi, con Bigica all'esordio in panchina dopo l'esonero di Dionisi, rimangono a 20 punti in penultima posizione con Cagliari e Verona. Il Sassuolo si illude al 17' con il vantaggio firmato da Racic, che raccoglie la respinta della difesa partenopea e fa centro dal limite dell'area: 1-0. Il Napoli, padrone del match in avvio, viene colpito ma incassa il colpo senza scomporsi. I campioni d'Italia ripartono e a cavallo della mezz'ora ribaltano la situazione. Al 29' Rrahmani firma l'1-1 con un tocco elementare dopo il geniale assist di Anguissa, che di tacco propizia la rete. Al 31' il Napoli mette la freccia. Di Lorenzo innesca Politano, assist per Osimhen che fa centro: 1-2. Gli ospiti calano il tris al 41' con la stessa ricetta. Suggerimento di Politano, conclusione ravvicinata di Osimhen e 1-3. Al 47', in avvio di ripresa, ecco il poker. Ruan combina un disastro e regala palla a Kvaratskhelia, appoggio per Osimhen che può completare la tripletta personale: 1-4. Passano meno di 300 secondi e il Napoli colpisce ancora. Stavolta Kvaratskhelia fa tutto da solo, affondo e destro a giro: 1-5 al 51'. Il match non ha più nulla da dire ma c'è ancora tempo per la doppietta del georgiano. Kvaraskhelia al 75' può concludere 2 volte su azione da corner: il primo tentativo viene murato, il secondo vale il 6-1. Game, set and match Napoli.



Pubblicato il 28 Febbraio 2024