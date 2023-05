Sassuolo-Monza 1-2, decide il gol di Pessina al fotofinish

(Adnkronos) – Il Monza vince 2-1 sul campo del Sassuolo nel match che apre la 36esima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Il successo consente ai lombardi di salire a 52 punti, in ottava posizione. Il Sassuolo, invece, rimane a 44. I neroverdi finiscono k.o. dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo con la rete di Berardi, a segno al 6' di recupero su rigore assegnato per fallo di mano di Izzo. Il Monza reagisce nella ripresa e trova il pareggio al 60'. Cross di Birindelli, Ciurria gira in maniera perfetta e batte Consigli per l'1-1. La gara cambia ancora volto al 68', quando il Sassuolo rimane in 10 per l'espulsione di Tressoldi. Il Monza, in superiorità numerica nell'ultima porzione di match, mette la freccia in extremis. Al 93' Pessina fa tutto da solo: dribbling e conclusione vincente, 1-2 e game over. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Maggio 2023