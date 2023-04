Sassuolo-Juve, Allegri: “Vincere per riconquistare secondo posto”

(Adnkronos) – "Dobbiamo tornare alla vittoria per riprenderci il secondo posto in classifica". La Juve fa visita al Sassuolo e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri guarda la classifica 'sul campo', archiviando per un attimo la penalizzazione di 15 punti che allontana i torinesi dalla zona Champions League. La società aspetta l'esito del ricorso al Collegio di garanzia che si esprimerà il 19 aprile. "Viviamo serenamente il momento della sentenza. Ci siamo fatti la corazza. Dobbiamo solo pensare alle partite da giocare e pensare che mancano ancora 27 punti da conquistare fino al termine del campionato", dice Allegri. "Domani cerchiamo di fare una bella partita, poi pensiamo allo Sporting. Non possiamo pensare oltre. Abbiamo come obiettivo quello di migliorare la classifica dell'anno scorso. Facciamo un passo alla volta", dice congelando per qualche giorno il discorso relativo all'Europa League e ai quarti di finale con lo Sporting Lisbona. Capitolo formazione: "Kean non sarà disponibile perchè ha lamentato un fastidio al flessore. Oggi valuterò le condizioni fisiche degli altri. Vlahovic è in una buona condizione, domani sarà della partita. Di Maria ha giocato per intero le due ultime partite, vediamo. Chiesa è reduce da 90 minuti ottimi. Difficilmente De Sciglio sarà a disposizione. Porteremo però dei giocatori della Juventus Next Gen in trasferta, pronti ad entrare. Pogba si sta allenando bene. Al momento non è pronto per giocare l'intera partita ma può solo migliorare e credo che ci potrà dare dei minuti di qualità. Paredes sta bene fisicamente ed è pronto". In porta giocherà Perin, ottimo contro lo Sporting Lisbona dopo l'uscita di scena di Szczesny, che non ha nessun problema dopo il malore accusato giovedì. "Oggi parlerò con Szczesny. Se sarà tranquillo, lo convocherò per venire con il gruppo. Perin è cresciuto molto per affidabilità anche grazie al lavoro di Claudio Filippi". "Il Sassuolo è una squadra tecnicamente molto forte. E' in ottima condizione e sta giocando bene. Noi dobbiamo tornare alla vittoria in campionato sapendo dei tanti impegni che ci attendono", conclude. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Aprile 2023