Sassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, i nerazzurri affrontano il Sassuolo – in diretta tv e streaming – nella trasferta del Mapei Stadium, valida per la 24esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla semifinale raggiunta in Coppa Italia grazie alla vittoria per 2-1 contro il Torino, mentre in Serie A, nell'ultimo turno, ha battuto la Cremonese 2-0 in trasferta. Il Sassuolo invece ha battuto il Pisa in trasferta 3-1.  La sfida tra Sassuolo e Inter è in programma oggi, domenica 8 febbraio, alle 18. Ecco le probabili formazioni: 
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso 
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu  Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Febbraio 2026

