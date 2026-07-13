Attualità

Sassari, 78enne annega davanti alla figlia: la tragedia a Platamona

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un uomo di 78 anni è annegato davanti alla figlia a Platamona, a Sassari inSardegna. È stata proprio lei a dare l’allarme e chiamare i soccorsi. Immediato l’intervento di un’ambulanza e dell’elisoccorso. Il medico arrivato con l’elicottero ha provato a rianimare l’anziano residente a Ossi nel Sassarese. Ogni tentativo si è rivelato vano e ha dovuto constatare il decesso del 78enne. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sinner, Roddick lo incorona: “Wimbledon è stato un dominio…”

6 minuti fa

La Fenice in tournée al Ljubljana Festival 2026

20 minuti fa

Ranking Fifa, Italia sempre più giù: cosa cambia per gli azzurri dopo i Mondiali

25 minuti fa

Volo Wizz Air per Atene, il Boeing decolla a due secondi dal disastro: svelato l’errore dei piloti a Luton

32 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio