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Sarri contro Chiffi: “Ho scoperto che c’è chi può mandare affanc…l’arbitro”

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“Oggi ho scoperto una cosa nuova, che ci sono dei giocatori che possono mandare affanc… l’arbitro. Chi? Non ha importanza. Io alla fine del primo tempo ho chiesto all’arbitro se per regolamento c’era qualcuno che lo poteva mandare affanc… e lui mi ha risposto: ‘si però l’ho l’ho ammonito’. Ma se ti mando affanc… io mi mandi fuori, giustamente. Quindi lasciamo perdere, la conduzione a noi non è assolutamente piaciuta, ma io ogni volta che ho Chiffi a San Siro è finita così, comunque ci dispiace non aver raccolto punti e aver avuto la palla del 3-3 a 5′ dalla fine…”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta Maurizio Sarri a Sky dopo la gara persa con il Milan a San Siro riferendosi al direttore di gara della sfida.  

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Pubblicato il 18 Ottobre 2026

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