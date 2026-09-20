Attualità

Sarri: “Contatto Kalulu-Rowe? Se il Var è così meglio abolirlo”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Il Var? Meglio mai che troppo. Tra le due preferisco mai, ma se il Var non chiama l'arbitro su un episodio così possiamo toglierlo". Maurizio Sarri non ci sta e non lo nasconde. Dopo il ko in campionato contro la Juventus, il tecnico dell'Atalanta ha analizzato – ai microfoni di Dazn – la partita dei suoi allo Stadium di Torino, commentando in particolare un episodio: la trattenuta in area di rigore di Kalulu su Rowe, non sanzionata dall'arbitro. Un momento, arrivato intorno alla mezz'ora del primo tempo, che ha fatto discutere anche in campo, con tante proteste nerazzurre all'indirizzo del direttore di gara Zufferli. (QUI L'ARTICOLO) Sarri ha aggiunto: "Due letture sbagliate? Sì, due nostre e forse una dell'arbitro. C'era la possibilità di andare a far male, ci siamo accesi solo in un'occasione con Rowe ma è poco. Il contatto tra lui e Kalulu? La soglia dei contatti si può abbassare o alzare. Se un fallo è un fallo, va fischiato".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Evenepoel campione del mondo a cronometro, 2° posto per Ganna

48 minuti fa

Mourinho show dopo il ko del Real: “C’erano due rossi” e mostra le foto in conferenza

1 ora fa

Elezioni Russia, exit poll: “Al partito di Putin il 49,4% di voti”

2 ore fa

Europei pallavolo, oggi ottavi Italia-Danimarca – Diretta

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio