“Sarei rimasto ma non c’erano i presupposti, con altra proprietà ci sono”

Il maestro è il maestro, lo si ama e punto. Con il Calcio Foggia, ha interrotto il suo rapporto, ed il figlio del presidente Canonico, a Bari la settimana scorsa a margine della presentazione di un quadrangolare dove ci sarà anche la compagine foggiana di calcio femminile ha ribadito “Zeman con la nostra proprietà, non sarà più richiamato”. Ieri mattina c’è stato l’incontro all’istituto “Pascal” di Foggia, forse uno dei pochi specializzati nello sviluppo delle attività motorie nella Capitanata, dedicando ad un corso anche ben 4 ore di educazione fisica, tra il maestro Zeman, invitato dalla dirigente della Scuola, insieme al suo storico dirigente accompagnatore Altamura, ed i tanti fortunati ragazzi e ragazze presenti, e gli stessi professori e professoresse. Lo sport è vita, la scuola deve essere vissuta come una formazione ‘mentis’ ma anche sportiva alla vita. Un connubio perfetto che favorisce la crescita sana dei ragazzi, sia con i valori e per il proprio corpo. Ospite speciale della giornata conclusiva dell’ultimo giorno di scuola è stato Zdenek Zeman, il quale ha esordito, nella diretta fb che è stata riportata dalla pagina de ‘Il sottosopra”. I giovani sono il futuro e spero che abbiano possibilità di praticare le attività sportive, non solo il calcio, ma tutti gli sport. Lo sport serve a migliorarsi ed imparare a vivere, meno telefonini, piattaforme varie e più attività sportiva, di qualsiasi tipo essa sia”. Da applausi, perché il boemo dice sempre quello che pensa, senza fare discorsi filosofici, ma quando esprime il suo pensiero è come se scattasse una fotografia e ciò che dice, resta. Oltre, ad altri aneddoti della sua carriera facendo esplodere tanti giovani sia nel suo Foggia, ma anche con le romane, e le sue tante battaglie extra campo, Zeman a domanda sul suo futuro ha risposto senza nascondersi: “Per ora non ci penso, anche perché la società non è in vendita. Però se dovesse arrivare un’altra proprietà sarei disponibile a parlare”. Accanto a Zeman, il dirigente Altamura che ha svelato come il boemo voglia vincere anche a carte ed anche in quei casi è molto riflessivo ed attento. Il maestro e lo storico dirigente, sono stati omaggiati di alcuni doni da parte dell’Istituto foggiano. (Ph. Tess Lapedota).

M.I.

