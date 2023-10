Sarebbe bello se superassimo l’affluenza del 2019

Sarebbe bello se andassero a votare tutti gli aventi diritto alle comunali del 22- 23 ottobre, che si superasse la percentuale del 2019 (quasi il 67%, al primo turno, oltre il 46% al secondo) oltre ogni scetticismo, disillusione e qualunquismo. L’istinto di dire che tanto non cambia mai niente c’è, eccome, l’abbiamo ascoltato da qualcuno certamente in questi mesi di campagna elettorale. Come se le buone prassi, la competenza, la trasparenza fossero più o meno doti fortuite per fare l’ amministratore di Foggia, e il programma un accessorio fatto per essere dimenticato. Quello fra candidati sindaci avrebbe potuto essere un dibattito più incentrato sui temi e meno sulle polemiche, avrebbe potuto affrontare nodi più di sostanza e meno generici, senza inerpicarsi in almanacchi di tesori e tesoretti dato che, della situazione complessiva di cassa, il prossimo sindaco o sindaca prenderà contezza quando entrerà a Palazzo di città. Peggio di quello che è stato, sull’orlo del dissesto, non si potrà fare, peggio di uno scioglimento per mafia, dio ce ne scampi e liberi.

Ma è troppo facile il confronto con il buio per dire che hai aperto uno spiraglio, non basterà un segnale positivo in più per mettersi l’animo in pace crogiolandosi nel confronto.

Diciamo che abbiamo visto all’opera, in questi anni, consigli comunali ingessati, che hanno blaterato sul Pug e non gli hanno fatto compiere un passo, che hanno predicato del recupero degli impianti sportivi ma forse ne hanno ultimato uno su cinque, che hanno visto andare in rovina teatri all’aperto, decadere strutture, lasciate inutilizzate quelle finite. Poi c’è tutto il discorso su pulizia, sicurezza, abusivismo dilagante per cui servirebbero altri mesi di campagna elettorale per spiegare come risolvere i problemi, non solo per continuare a prendere voti.

È iniziata complessivamente tardi questa competizione elettorale per lo schieramento di centrodestra e per quello di centrosinistra. Più tempestivi sono stati Angiola, De Sabato e Mainiero, e questo ha dato forza e coinvolgimento alla loro proposta rispetto all’armata delle 10 liste di Episcopo e a quelle di Di Mauro, riassestate e alla fine collaudate. All’orizzonte, sempre più chiara, la possibilità del ballottaggio.

Riteniamo che verso queste amministrative foggiane del 2023 ci sia stato un maggiore coinvolgimento dei giovani, della società civile, di professionisti attinti da vari settori della realtà cittadina. Se sia un segnale di un impegno più maturo, di cittadini che durante i mesi di commissariamento hanno voluto prendere in mano il destino della città spinti da un loro leader, o solo, avendone la possibilità, fuffa per spingere i soliti noti, questo si vedrà.

Dopo i mesi di commissariamento – si possono avere pareri differenti sulla gestione, noi crediamo che per molti aspetti non abbiano fatto rimpiangere nessuno dei sindaci precedenti- i cittadini sono più attenti, più sensibili ai temi, più preparati a discuterne, a rilevare e sottolineare i guasti. Il voto per le comunali, in una sessione straordinaria di ottobre, è un’occasione di riscatto per Foggia. Non possiamo perderla.

Paola Lucino



Pubblicato il 21 Ottobre 2023