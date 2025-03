Sarah Toscano a Verissimo: “Storia con Fedez? Gossip fa male”

(Adnkronos) – "Il gossip in certi casi va oltre". Sarah Toscano, reduce da Sanremo 2025, a Verissimo risponde alle domande sulle voci di una relazione con Fedez, anche lui presente al Festival. "Fa parte del gioco, ma fa male quando i commenti sulla vita privata riguardano cose che non sono mai accadute e cominciano a circolare", dice la giovanissima cantante, 19 anni, che alla prima partecipazione al Festival ha partecipato con il brano 'Amarcord'. "Avvertivo la tensione nella prima serata, poi quando sono scesa dal palco mi sono sentita a mio agio e mi sono goduta tutta la settimana, piena di emozioni", racconta. Con il decollo della carriera, c'è meno tempo per il tennis, altra passione dell'artista. Rimane 'agli atti' lo scambio social con Matteo Berrettini. "Se mi trovassi davanti ad uno dei miei idoli tennistici rimarrei di pietra. Berrettini è un grandissimo giocatore, a livello tennistico è eccezionale. Poi, cosa vuoi dirgli? Gli ho detto 'ti amo'? Era un'intervista un po' particolare…". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Marzo 2025