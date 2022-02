“Sarà un derby di altissimo livello, ma spero si concluda con la vittoria del Foggia”

Sabato ci sarà il derby di Puglia, detto anche volgarmente ‘d’Apulia’, tra due club probabilmente tra i più importanti della nostra terra, anche se il Lecce nell’ultimo decennio ha scalato qualche posizione ma senza vantare la storia degli altri due club pugliesi, Bari e Foggia che hanno sfiorato l’accesso in Coppa Uefa, i Galletti con Eugenio Fascetti e Ventura ed il Foggia con il maestro Zeman ma anche con Catuzzi nel girone di andata era in piena corsa (stagione 94’- 95’, ndr) Uefa e con un tracollo nel girone di ritorno che poi retrocessero. Ma dell’emozionante ed avvincente derby, seppur non decisivo ai fini della classifica ne abbiamo parlato con il giornalista direttore di Foggiagol e conduttore di ‘Kick Off’ per Foggia Tv sul canale 99. Tiziano Errichiello.

Sarà il derby numero 51 ed il ventitreesimo in trasferta allo “Pino Zaccheria”. Quale ricordo con più entusiasmo?

“Ricordo il derby della vittoria del Foggia per 4-1 nella del 3 novembre del 1991 e premetto che sarebbe bello assistere a nuovi derby nella massima serie. Quel derby del 91’ fu molto combattuto contro un Bari che se la giocò a viso aperto: il Foggia passò in doppio vantaggio con Ciccio Baiano, dall’altra parte il Bari con un giovane Giampaolo (scuola Juventus, ndr), accorciò su un assist di Angelo Terracenere; in quel Bari c’era anche l’inglese Platt ed era allenato da Boniek, ma il Foggia del boemo riuscì a capitalizzare tutte le occasioni e con Baiano e Signori ed un’espulsione per i biancorossi di Giovanni Loseto, la gara si concluse per 4-1 in favore dei rossoneri e con Zeman che nel post-gara fece i complimenti all’avversaria”.

Tra i tanti doppi ex c’è ne uno che è rimasto nel cuore di entrambi le tifoserie c’è Franco Mancini. A lui è stata dedicata la Curva Nord Foggia Franco Mancini e la gradinata dello stadio di Matera, ma va detto che forse è stato uno dei miglior portieri del calcio italiano tra metà anni Ottanta e Novanta, al quale gli è stata negata la gioia di una convocazione in Nazionale. Il tuo ricordo.

“Assolutamente d’accordo Franco Mancini, oltre che un amico è stato un grandissimo portiere, colui che ha interpretato al meglio credo calcistico del tecnico boemo che lo ha seguito anche nel post carriera, come preparatore dei portieri. Franco era abilissimo con i piedi, lo chiamavano una sorta di libero aggiunto, e tra i pali volava. Mancini ha scritto tra le pagine più belle pagine sportive del calcio foggiano, il numero uno per ‘eccellenza’. La sua è stata una grave perdita per il calcio e per il ricordo umano che ha lasciato, può essere una ovvietà ma resta nei cuori di tutti i tifosi ed addetti ai lavori che ne hanno apprezzato le sue gesta sportive”.

Gli errori da arbitrale ed un calendario di febbraio intenso con partite ogni due-tre giorni hanno sicuramente gravato sui club, in particolar modo su Bari e Foggia, entrambi vittime di errori pesanti. Il tuo pensiero.

“Foggia e Bari sono accomunate dagli errori arbitrali che hanno subito a causa di un fitto calendario. Il mio giudizio è davvero basso, anzi pessimo per una categoria quella arbitrale che si sta rivelando inadeguata. Noto anche scarsa collaborazione tra arbitri ed assistenti e questo va ad inficiare in un modo o nell’altro i risultati che specie nel girone di ritorno pesano il doppio. Nel caso specifico del Foggia nelle ultime 3-4 gare si è assistito a gare con evidenti falli di rigore non concessi in favore del Foggia, e nell’ultima partita persa a Torre del Greco, c’erano evidenti falli ai danni dei giocatori foggiani nell’area avversaria ed altre zone del campo, e ‘dulcis in fundo’ c’è stato u gol annullato a Di Pasquale che pareva regolare. La somma di tali episodi portano poi a sconfitte e a punti persi al netto se c’è stata o meno la prestazione”.

Come ci arrivano Bari e Foggia a questo derby, dove i valori tecnici si annullano ed il fattore casa per i rossoneri potrebbe incidere?

“Il Bari sulla carta parte favorito e sicuramente la vittoria con il Picerno ha ridato entusiasmo anche in virtù del pari del Catanzaro contro il Potenza. Il Foggia invece aveva inanellato due vittorie consecutive e si pensava si potesse svoltare, dopo tanti infortuni e causa Covid che ha visto giocare i Satanelli in emergenza da quando è iniziato il 2022, mentre la sconfitta di Torre del Greco ha un po’ sopito questi entusiasmi. Il derby però arriva al momento giusto e all’andata il Foggia avrebbe meritato ai punti qualcosa di più perché ha disputato la miglior partita del girone di andata. Quella di sabato è la cosiddetta partita della stagione che si terrà di fronte ad una bella cornice di pubblico, dove peraltro riaperto il settore della tribuna est superiore dello ‘Zaccheria’. Per iL Foggia è l’occasione per riscattarsi e regalare una bella soddisfazione al popolo rossonero nella giornata Pro-Foggia”.

La vendita tagliandi della partita Foggia-Bari sabato pomeriggio alle ore 18.30 è partita da mercoledì pomeriggio, ma è stata vietata la trasferta ai residenti di Bari e provincia, l’ennesima decisione scellerata che va ad inficiare lo spettacolo calcistico, come d’altronde avvenne nella gara di andata. Ma con problemi internazionali ben più gravi di una partita di calcio, passi anche questa.

Marco Iusco

