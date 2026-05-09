Sara Putignano protagonista del nuovo appuntamento de “La leggenda dell’artista”
Il prossimo appuntamento sarà dedicato all’attrice Sara Putignano. L’evento è in programma martedì 12 maggio 2026 presso l’Auditorium Santa Chiara di Foggia e si articola in due momenti distinti. Alle 16:30 è prevista la proiezione del documentario La scuola d’estate, dedicato all’esperienza del Centro Teatrale Santacristina, laboratorio fondato da Luca Ronconi in cui il teatro si configura come pratica quotidiana, collettiva e rigorosa, centrata sullo studio del testo e sul lavoro dell’attore. A seguire, alle 18:00, il programma prosegue con il dialogo-spettacolo con la prof.ssa Floriana Conte, durante il quale Sara Putignano incontrerà studenti e pubblico.
Al cinema recita in numerosi film: è accanto a Luca Marinelli in Il padre d’Italia diretta da Fabio Mollo, è con Luca Medici, alias Checco Zalone, in Tolo tolo, è con Vinicio Marchioni in Governance. Diventa anche un volto noto delle fiction televisive più amate: la vediamo in Studio Battaglia 2, in Il metodo Fenoglio, in Imma Tataranni 2, in Le indagini di Lolita Lobosco, Rosy Abate, Buongiorno mamma, mentre in tv lavora con S. Spada (“Studio Battaglia 2”), A. Casale (“Il metodo Fenoglio) , F. Amato (“Imma Tataranni 2”) G.Manfredonia ( “Buongiorno mamma”) L. Miniero ( “Le indagini di Lolita Lobosco”) e con G. Martelli (“Rosy Abate”).
“Sono particolarmente felice di accogliere Sara Putignano in questa nuova tappa della rassegna – sottolinea la prof.ssa Floriana Conte – perché il suo percorso incarna perfettamente l’idea di teatro che questo progetto vuole esplorare: un teatro che nasce dalla formazione, dall’esperienza laboratoriale e da una continua ricerca sul linguaggio scenico. La sua presenza ci permette inoltre di tornare a riflettere sull’eredità del lavoro di Luca Ronconi e sull’esperienza del Centro Teatrale Santacristina, raccontata nel documentario La scuola d’estate, dove il mestiere dell’attore si costruisce come pratica quotidiana, collettiva e rigorosa, fondata sullo studio e sull’ascolto del testo e dello spazio scenico”.
Pubblicato il 9 Maggio 2026