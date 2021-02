Sarà obbligatoria la vaccinazione anti-covid-19 per gli operatori sanitari ”allo scopo di prevenire e controllare la trasmissione della infezione”. Lo ha deciso il Consiglio regionale della Puglia con 28 voti favorevoli dopo un lungo ed articolato dibattito, due interruzioni per approfondimenti, richieste una dalla maggioranza e l’altra dall’opposizione, e la sospensione per mancanza del numero legale, con il relativo aggiornamento all’ora successiva.

La proposta di legge presentata dal presidente della I Commissione Fabiano Amati, è in coerenza, si legge in una nota, ”con le disposizioni di sicurezza previste dalla legge regionale 19 del 2018 e del successivo regolamento attuativo, in materia di prevenzione e controllo della trasmissione delle infezioni con particolare riferimento all’epatite B, morbillo, parotite, rosolia, varicella, difterite, tetano, pertosse, influenza e tubercolosi. Questa legge -continua la nota- è rivolta agli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale nell’ambito delle strutture facenti capo al servizio sanitario nazionale, ed ha lo scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura”.

Si tratta, per rimanere all’interno delle competenze regionali, di inibire l’accesso ai reparti degli istituti di cura agli operatori sanitari se non vaccinati.

Intanto il bollettino quotidiano ha registrato un calo del rapporto positivi/tamponi: su 12.067 test refertati sono stati rilevati 823 casi positivi, con una incidenza del 6,8%, (in calo rispetto all’altro ieri quando era stata dell’8,2%). Ci sono stati 32

morti per Covid nelle ultime 24 ore. Dei nuovi casi 308 sono in provincia di Bari, 174 in provincia di Taranto, 103 nella provincia BAT, 89 in provincia di Brindisi, 71 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 8 provincia di residenza non

nota. Delle 32 vittime, 14 vivevano in provincia di Bari, 7 in provincia di Taranto, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 nella provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.511.214 test,

105.369 sono i pazienti guariti e 32.442 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia e’ di 141.625. Sono cresciuti a 105.369 i pazienti guariti mentre la quota era di 104.325 (+ 1.044). Calano a 32.442 i casi attualmente positivi: ieri erano 32.695 (-253). I pazienti ricoverati sono 1.429 mentre erano 1.442 (-13).

