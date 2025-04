Sara Campanella, dolore e commozione alla camera ardente della ragazza uccisa

(Adnkronos) – Dolore e commozione a Misilmeri (Palermo) dove, nella chiesa delle Anime Sante in piazza Comitato, da stamattina è aperta la camera ardente di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa a Messina. I funerali saranno celebrati domani, alle 10.30, nella chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri e a presiedere il rito sarà l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Proprio per la giornata delle esequie è stato proclamato il lutto cittadino a Misilmeri, nell'area metropolitana di Palermo e anche a Messina. "Ho trovato un ragazzo molto, molto provato. Sta male, da quattro giorni non mangia e non beve, insiste nella propria volontà di voler morire. E' come lo ha descritto la mamma: molto introverso, molto chiuso, parla poco ed è sotto choc. Gli agenti della Polizia penitenziaria ci hanno chiesto di convincerlo a mangiare", ha detto ieri all'Adnkronos l'avvocato Stefano Andolina, legale, insieme alla collega Rosa Campisi, di Stefano Argentino, il giovane reo confesso dell'omicidio di Sara. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Aprile 2025