Sappe: nel carcere di Foggia sovraffollamento supera 210%

Sono 642 i detenuti presenti nel carcere di Foggia a fronte dei 300 posti a disposizione. Lo evidenzia in una nota il Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria), spiegando che sono “quasi introvabili letti e materassi”. Stando ai dati, nell’istituto penitenziario il sovraffollamento supera il 210%, contro la media regionale del 165%. “In tante occasioni – dice il segretario nazionale, Federico Pilagatti – le più importanti cariche Istituzionali e politiche del nostro Paese hanno citato l’articolo 27 della Costituzione che prevede che ‘le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato’. Purtroppo nella pratica tutto ciò diventa aleatorio poiché a un problema di sovraffollamento effettivo delle nostre carceri si aggiunge una non corretta gestione dei detenuti sparsi nelle varie regioni”. “Ci dicono – conclude – che letti, materassi e coperte siano quasi terminati”. Il Sappe torna quindi a sottolineare la “necessità di interventi urgenti”.



Pubblicato il 15 Marzo 2025