Sap Foggia: “Grave carenza di organico e mezzi per la polstrada”

Una lettera è stata inviata, tra gli altri, anche al ministro agli interni e al capo della polizia da parte del Sap (sindacato autonomo polizia) di Foggia per denunciare le gravi carenze di organico nella polizia stradale di Foggia e provincia e chiedere risposte immediate e concrete. La denuncia arriva a 24 ore di distanza dall’incidente mortale avvenuto in via Trinitapoli alla periferia di Foggia (lungo la strada provinciale 75, ex statale 544 in cui hanno perso la vita una donna di 35 anni ed un uomo di 53 ndr) per i cui rilievi, tra gli altri, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Vieste, distante circa 100 chilometri da Foggia.

“A Foggia e in tutta la provincia non vi era nessun’altra pattuglia”, sottolinea in una nota il segretario provinciale del Sap Giuseppe Vigilante secondo cui in organico alla polizia stradale di Foggia, a fronte di 45 unità previste, ne risultano soltanto 34, alla sottosezione autostradale di Foggia a fronte di 49 unità, sono attive 35. La sottosezione della polstrada di Vieste, che dovrebbe contare 22 unità, ne ha all’attivo solo 12.

Il distaccamento della polstrada di Cerignola ha solo sei agenti a fronte delle 13 unità previste.

Vigilante ribadisce anche “la necessità di ulteriori mezzi in dotazione alle forze di polizia per garantire una presenza capillare sul territorio di Foggia e provincia, tra i più vasti d’Italia”.



Pubblicato il 24 Gennaio 2025