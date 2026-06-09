Santonocito e Gambitta dominano il Triathlon Olimpico Gold

Una giornata baciata dal sole, acque cristalline e una cornice di pubblico straordinaria hanno fatto da sfondo perfetto al Triathlon Olimpico Gold di Vieste. La manifestazione, andata in scena domenica 7 giugno, ha celebrato la decima tappa di Adriatic Series all’interno della prestigiosa Giornata Nazionale dello Sport del CONI, assegnando inoltre i titoli regionali di specialità individuali Age Group. L’evento, organizzato impeccabilmente dall’esperto team della Flipper Triathlon in stretta sinergia con il Comune di Vieste, le associazioni locali e le forze dell’ordine, ha regalato uno spettacolo sportivo di altissimo livello, garantendo la totale sicurezza degli atleti grazie a una perfetta chiusura al traffico dei percorsi ciclistici e podistici. La competizione femminile ha vissuto sul dominio assoluto della campionessa in carica, Nicoletta Santonocito (Magma Team Catania). Fin dalle prime bracciate nello spettacolare scenario di Marina Piccola, la Santonocito ha imposto un ritmo indiavolato. L’unica capace di tenere il suo passo nel primo dei due giri di nuoto (caratterizzati dalla spettacolare uscita all’australiana sul bagnasciuga) è stata la portacolori dell’Aura Triathlon Team, Vanessa Lafronza. Una volta salita in sella per i 40 km di ciclismo, tuttavia, la Santonocito ha dato il via a uno splendido assolo solitario. Incrementando il vantaggio chilometro dopo chilometro sulle pendenze muscolari del tracciato viestano, l’atleta del Magma Team è scesa in transizione con un gap rassicurante, involandosi verso una vittoria netta e meritatissima. Alle sue spalle, la lotta per il podio ha regalato grandi emozioni: Valentina D’Angeli (Doloteam Predazzo), già grande protagonista nella tappa di Cesenatico, ha compiuto una rimonta magistrale durante la frazione bike, agguantando la seconda posizione e difendendola con i denti fino al traguardo durante i 10 km di corsa finale. Terzo gradino del podio per una tenace Vanessa Lafronza. La gara maschile è stata una vera e propria battaglia tattica e di nervi. Nella frazione di nuoto, l’atleta della Minerva Roma Giorgio Vicari (già vincitore quest’anno a Grottammare) ha spaccato il gruppo con un’azione di forza, uscendo dall’acqua con un margine importante. Il vantaggio accumulato da Vicari si è però assottigliato durante i tre giri della frazione ciclistica. Un drappello di inseguitori d’élite composto da Daniele Gambitta (Magma Team), Elia Zenobi (Overcome) e dal vincitore dell’edizione 2025 Daniele Di Benedetto (Terra dello Sport) è riuscito a rientrare sulla testa della corsa, presentandosi compatto alla seconda transizione.

Il verdetto è stato emesso nei 10 km di corsa finali. Tra i vicoli bianchi e le salite del centro storico di Vieste, Daniele Gambitta ha piazzato l’allungo decisivo. Con una progressione irresistibile giro dopo giro, il portacolori del Magma Team ha tagliato il traguardo a braccia alzate davanti a Giorgio Vicari, autore di un’ottima prova di carattere. Terzo posto per Elia Zenobi, mentre il campione uscente Daniele Di Benedetto si è dovuto accontentare della medaglia di legno in quarta posizione.



Pubblicato il 9 Giugno 2026