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Santanchè lascia il ministero, nessuna dichiarazione

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(Adnkronos) – Daniela Santanchè ha lasciato alle 15.05 il ministero del Turismo, dove da stamattina è al lavoro tra riunioni e appuntamenti programmati nonostante la richiesta delle sue dimissioni da parte della premier Giorgia Meloni. La ministra si è infilata in macchina senza rilasciare dichiarazioni. Non si sa dove sia diretta ma fonti del suo staff dicono che, a breve, farà rientro al ministero. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Marzo 2026

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