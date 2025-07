Sant’Agata di Puglia, riapre la Piscina Comunale

L’Amministrazione Comunale di Sant’Agata di Puglia, guidata dal sindaco Pietro Bove, annuncia la riapertura della Piscina Comunale, un importante impianto sportivo restituito alla fruizione della cittadinanza dopo un articolato intervento di riqualificazione e ammodernamento. “La riattivazione della struttura rappresenta un obiettivo strategico del programma politico-amministrativo dell’Amministrazione, raggiunto grazie a un intenso lavoro di progettazione, lavori tecnici e gestione amministrativa”, ha detto il primo cittadino. “Nello specifico, gli interventi hanno riguardato: il completo recupero e ammodernamento della vasca, con la sostituzione del telo e l’implementazione del sistema a sfioro; la realizzazione ex novo degli impianti idraulici, fognari ed elettrici, nonché degli impianti tecnologici necessari al funzionamento della vasca; la manutenzione straordinaria della centrale termica; l’installazione degli impianti per il riciclo dell’aria; l’ampliamento e la ristrutturazione degli spogliatoi secondo le normative Coni; la progettazione e realizzazione di nuove opere edili funzionali all’intera struttura”, ha spiegato. “A questo corposo intervento tecnico si è aggiunto un complesso iter amministrativo per la messa in esercizio dell’impianto sportivo, affrontato con determinazione e spirito di servizio dalla Giunta comunale. La piscina comunale è di tipo semi olimpionico, dotata di spogliatoi riscaldati, docce e servizi interni, docce esterne con servizi adiacenti, terrazze prendisole, un chiosco bar, un percorso vita all’esterno e un campo di calcetto, offrendo così un’area sportiva e ricreativa moderna, attrezzata e accessibile a tutti”, ha concluso Bove. L’apertura ufficiale al pubblico è prevista per domenica 13 luglio 2025, con accesso tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 18:30, orario continuato. La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato oggi alle ore 19:00, presso il centro sportivo Piscina Comunale in località Liscia.



Pubblicato il 12 Luglio 2025