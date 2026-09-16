Sant’Agata di Puglia, il bonus trasporti dimezza il costo degli abbonamenti agli studenti

Si è aperta la prima finestra per accedere al Bonus Trasporti Studenti 2026/2027, l’agevolazione della Regione Puglia destinata agli studenti pendolari e alle loro famiglie. Una misura che assume un significato particolare nei piccoli comuni delle aree interne della provincia di Foggia, dove frequentare una scuola superiore o un percorso universitario significa spesso affrontare ogni giorno un viaggio verso un altro centro. L’Amministrazione comunale di Sant’Agata di Puglia ha scelto di mettere al centro dell’attenzione questa opportunità, portandola all’attenzione delle famiglie e sottolineando il valore che può assumere per chi vive e studia nelle aree interne. Il Sindaco Pietro Bove richiama così l’importanza di interventi capaci di sostenere concretamente il diritto allo studio e di alleggerire i costi che gravano sulle famiglie dei piccoli comuni. “Per un ragazzo che vive in un piccolo comune della provincia di Foggia, andare a scuola può significare affrontare ogni giorno un percorso lungo e una spesa che pesa sul bilancio familiare”, afferma Bove. “Il diritto allo studio passa anche dalla possibilità di muoversi e di raggiungere con regolarità la scuola o l’università. Per questo il Bonus Trasporti è una misura che guardiamo con grande attenzione”. Il contributo regionale consente di ottenere uno sconto del 50 per cento sul costo degli abbonamenti mensili al trasporto pubblico interurbano, ferroviario e automobilistico per il tragitto casa-scuola o casa-università. Il beneficio riguarda gli abbonamenti compresi tra ottobre 2026 e maggio 2027, fino a otto mensilità, con un contributo massimo di 1.000 euro per studente. La misura interessa gli studenti residenti in Puglia iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, alle università, alle Accademie di Belle Arti, ai Conservatori, agli ITS Academy e agli altri percorsi di istruzione terziaria previsti dal provvedimento. Possono accedere le famiglie con ISEE o ISEEU fino a 13.000 euro, soglia che sale a 15.748,78 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli. Per il nuovo anno scolastico e accademico non è inoltre richiesto alcun requisito di merito. Per Bove il provvedimento si inserisce in una questione più ampia che riguarda il futuro dei piccoli centri. “Quando parliamo di aree interne dobbiamo ricordare che dietro ogni statistica sullo spopolamento ci sono ragazzi e famiglie”, prosegue il Sindaco. “Se vogliamo che i nostri giovani possano continuare a vivere nei piccoli comuni e scegliere liberamente dove studiare, dobbiamo creare condizioni concrete perché questo sia possibile. Il costo dei trasporti è una di queste condizioni e ogni sostegno alle famiglie va nella direzione giusta”. Le domande relative all’abbonamento di ottobre potranno essere presentate fino al 25 settembre. Le famiglie interessate sono invitate a verificare i requisiti e le modalità di accesso attraverso il portale ufficiale della Regione Puglia. “Invito le famiglie di Sant’Agata interessate dalla misura a informarsi e a utilizzare questa opportunità”, conclude Bove. “Nei territori come il nostro anche un aiuto concreto sulle spese di trasporto può fare la differenza. È attraverso interventi di questo tipo che le istituzioni possono essere vicine alle persone e rendere più forte la scelta di restare e costruire il proprio futuro nei piccoli comuni”.



Pubblicato il 16 Settembre 2026