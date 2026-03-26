Santa Chiara, restituito alla città lo storico presidio educativo

È stato riaperto e restituito alla comunità educante e all’intera città di Foggia il plesso scolastico “Santa Chiara”, sede dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara Pascoli Altamura, rimasto chiuso negli ultimi due anni per lavori di ristrutturazione. Un intervento atteso che riporta in funzione uno degli edifici più significativi sotto il profilo storico e architettonico, oggi completamente riqualificato, messo in sicurezza e pronto ad accogliere studenti e personale.

Da lunedì scorso le attività didattiche sono riprese regolarmente per tutti gli ordini di scuola – infanzia, primaria e secondaria di primo grado – sia per il tempo normale che per il tempo pieno, con il ritorno anche di tutti i servizi collegati, dalla mensa al trasporto scolastico. Dopo le criticità iniziali legate al trasferimento nella nuova sede e alle verifiche necessarie per garantire la piena funzionalità degli ambienti, la scuola è ora operativa e offre a studenti e famiglie spazi rinnovati, più sicuri e adeguati alle esigenze didattiche.

“Restituire il plesso Santa Chiara all’Istituto Comprensivo significa raggiungere un traguardo importante e offrire al centro storico, a via Arpi e a tutta la città un luogo moderno, attrezzato e attrattivo – afferma la sindaca Maria Aida Episcopo –. Siamo soddisfatti del risultato, frutto di un lavoro complesso e articolato, e auguriamo a tutta la comunità scolastica un percorso sereno e proficuo”.

Un passaggio atteso anche per la dirigente scolastica Angela Maria Anna D’Arienzo, che sottolinea come la riapertura rappresenti molto più della semplice ripresa delle lezioni: “È stato un lavoro intenso e condiviso, che ha visto l’impegno di tante persone con l’obiettivo di riportare gli studenti a scuola in condizioni di sicurezza e normalità. Ritrovare oggi le aule piene di vita, in un edificio rinnovato e restituito alla città, è il segnale più concreto di ripartenza”.

Soddisfazione espressa anche dall’assessore all’Istruzione Domenico Di Molfetta, che evidenzia il valore simbolico oltre che funzionale della struttura: “Santa Chiara è un luogo storico per Foggia, un presidio non solo culturale ma anche di legalità. Il lavoro svolto ha rispettato l’identità architettonica dell’antico convento e ha restituito alla città uno spazio centrale per la vita scolastica”.

L’intervento, finanziato con fondi PNRR per circa 3 milioni di euro, ha riguardato l’adeguamento sismico ed energetico, la sicurezza e l’antincendio, accompagnati da un restauro che ha valorizzato gli elementi architettonici originari, mantenendo il legame con la storia dell’edificio.

“A seguito delle emergenze che si sono verificate nel plesso “Pascoli” – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso – abbiamo anticipato la presa in consegna dell’immobile. Oggi consegniamo alla città una scuola completamente rifatta, sicura ed efficiente, ma il lavoro proseguirà anche sugli altri plessi, con l’obiettivo di garantire standard sempre più elevati di qualità e sicurezza per tutte le scuole cittadine”.



Pubblicato il 26 Marzo 2026