Attualità

Sanremo, Tiziano Ferro a Laura Pausini: “Il prossimo anno io e te insieme”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Tiziano Ferro potrebbe partecipare per la prima volta come concorrente alla prossima edizione del festival di Sanremo? Dopo la sua esibizione in occasione dei 25 anni di 'Xdono', ha scherzato con Carlo Conti: "L'anno prossimo vai via anche se ci sono io in gara?". Poi la proposta 'indecente' all'amica e collega Laura Pausini, che quest'anno al festival veste i panni di co-conduttrice di tutte e cinque le serate. "Il prossimo anno io e te insieme", dice fra gli applausi, dopo averla ringraziata commosso con un "Tu mi freghi sempre" alla fine della sua esibizione. "Io e lui ci vogliamo molto bene", spiega Laura Pausini rivolta a Conti.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sanremo, Dargen effetto parquet e Arisa divina: le pagelle ai look della prima serata

2 ore fa

Sanremo, ecco la Top 5 della prima serata per Sala Stampa, Tv e Web

2 ore fa

Sanremo, problemi tecnici per Tredici Pietro: “Ho parlato al vuoto”

3 ore fa

Sanremo 2026, LDA e Aka 7even chi sono: da Amici al palco dell’Ariston insieme

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio