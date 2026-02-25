Attualità

Sanremo, Selvaggia Lucarelli ‘boccia’ Can Yaman: “Maschio muscoloso e poi?”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Selvaggia Lucarelli 'boccia' Can Yaman. La giornalista e opinionista, ospite oggi a La Vita in Diretta per commentare la prima serata del Festival di Sanremo andata in onda ieri, martedì 24 febbraio, ha espresso la sua opinione riguardo l'attore turco che ieri ha vestito i panni di co-conduttore.  "Non lo amo particolarmente, non è stato male, si è adeguato ai tempi", ha esordito Lucarelli ma non ha apprezzato la scelta: "Lo trovo un po' uno stereotipo del maschio stra virile, con questo olio di oliva spalmato sul petto…", ha scherzato.  "Non mi entusiasma, maschio muscoloso… non ha aggiunto niente, ho apprezzato molto di più il Sandokan vintage", ha detto in riferimento a Kabir Bedi anche lui ospite ieri alla kermesse canora. Idea condivisa da Iva Zanicchi: "Sono d'accordo. Non l'hanno trattato benissimo, non gli puoi far fare il valletto dai".  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Samsung svela la serie Galaxy S26: l’era degli smartphone AI proattivi

14 minuti fa

“Meloni cresce perché riconosciuta come figlia del popolo”, Bocchino presenta libro sulla premier a Roma

15 minuti fa

Samsung Galaxy Buds4, audio Hi-Fi tra design computazionale e intelligenza artificiale

16 minuti fa

Zaino in spalla ma con più budget e tecnologia, gli ostelli raccontano il moderno backpacker

33 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio