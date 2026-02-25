Attualità

Sanremo, Pilar Fogliati porta sul palco fa l’aristocratica Uvetta: “Ma voi fate questo come lavoro?”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Abito lungo, capelli raccolti e ironia geniale: la co-conduttrice della seconda serata del festival di Sanremo Pilar Fogliati scende dalle scale dell'Ariston nei panni della giovane aristocratica romana Uvetta Budini Di Raso, uno dei quattro personaggi femminili interpretati nel film del 2023 'Romantiche' di cui l'attrice è stata anche regista. "Ma voi fate questa cosa come lavoro?- chiede a Carlo Conti e Laura Pausini -Cioè percepite del danaro per fare questa cosa? Sono super fortunate le persone che lavorano, perché sanno cosa fare", dice fra le risate del pubblico. Poi racconta di quando ga saputo che Carlo Conti la voleva come co-conduttrice al festival. "E' stato uno svenimento tranquillo", ironizza Pilar.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sanremo 2026, Chiello chi è: in gara con il brano ‘Ti penso sempre’

15 minuti fa

Sanremo 2026, Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana con ‘Perdutamente’

16 minuti fa

Elettra Lamborghini, la crociata contro le feste notturne arriva anche sul palco di Sanremo

17 minuti fa

Sanremo 2026, Bambole di Pezza chi sono: la band femminista, la reunion, il messaggio del brano

18 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio