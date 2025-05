Sanremo, muore a 55 anni travolto da camioncino senza freno a mano

(Adnkronos) – Tragedia a Sanremo. Un uomo di 55 anni è morto oggi, lunedì 12 maggio, intorno alle 7.30 in via Val d'Olivi, travolto da un camioncino. Dai primi accertamenti sembrava che l'uomo fosse stato schiacciato da un trattore, ma secondo la ricostruzione del 118 il 55enne sarebbe stato travolto dal camioncino che era stato parcheggiato in una strada in salita da alcuni operai che stavano caricando un escavatore sul mezzo. Da quanto si apprende il freno a mano del camioncino avrebbe ceduto travolgendo così il 55enne. Nonostante i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto prima di arrivare in ospedale. Sul caso sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Maggio 2025