Sanremo, le pagelle ai look della seconda serata: Bianca Balti incanta, Lucio Corsi Yattaman

(Adnkronos) –

Piume, strascichi esagerati, drappeggi ed eleganza sartoriale. Ma anche pennellate di bianco e nero, lustrini e gessato couture. La seconda serata di Sanremo 2025 è ancora all’insegna dell’eleganza. Ne sa qualcosa Bianca Balti, co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. Oltre a conquistare per il suo carisma e il suo sorriso travolgente, la modella appare divina con quattro cambi d'abito. Il primo è un custom look creato per lei dal direttore creativo di Valentino, Alessandro Michele: un abito in chiffon di seta color azzurro polvere con profondo scollo a V, lunga e ampia coda e applicazione di piume ton sur ton su tutta la lunghezza dell’abito. Una creazione che ha richiesto 28 metri di chiffon e 18 metri di bordo in boa di piume per un totale di 116 ore di lavorazione, che la modella indossa meravigliosamente. Per il secondo look Balti non è da meno: un abito blu a sirena con profonda scollatura di Giorgio Armani Privé. Il terzo è una creazione Fendi Couture totalmente ricamata di mini cristalli, perline e paillettes. Non nasconde la lunga cicatrice sulla pancia con il quarto cambio d’abito, uno spettacolare abito d'archivio di Roberto Cavalli by Fausto Puglisi con oblò, completato da una stola di pelliccia rosa cipria. Voto: 10 e lode. Il padrone di casa, Carlo Conti, punta invece sull’eleganza classica del tradizionale smoking a un bottone, revers in raso e cravatta nera. Il pubblico impazzisce e intona “Sei bellissimo”. Voto: 7. Effetto plaid per Alessandro Cattelan, con una giacca smoking tartan che fa subito coperta del divano. Voto: 4. Incommentabili i look di Vale LP e Lil Jolie: sembra di vederle tra le corsie del supermercato mentre spingono il carrello. Tutto è sbagliato, dalle proporzioni delle gonne ai giubbotti oversize per non parlare degli scarponcini Timberland, che sul palco dell’Ariston sono totalmente fuori luogo. Voto: non classificato. 'Guardami gli occhi e non le poppe' è il nuovo ‘Pensati libera’ di Maria Tomba. Un look senz’altro ironico che però non buca lo schermo. Voto: 4. Abbandona gli stilemi della rockstar d’annata Daniamo David, super ospite della seconda serata e veste i panni del dandy raffinato. Sul palco sceglie due look custom made realizzati da Alessandro Michele per Valentino. Raffinatissimo in tuxedo con giacca in grain de poudre nero, fiocco in raso e guanti in pizzo neri, più bohemien il pantalone in grain de poudre ciliegia, camicia di seta avorio e sciarpina con frange. Voto: 7 e mezzo.

Rocco Hunt non riesce a ingranare. Anche per la seconda serata la banalità è all’ordine del giorno: giacca di velluto nera e polo trasparente. Voto: 3. E’ scenografico, invece, l’abito sfoggiato da Elodie. Frange e piume color vinaccia con corpetto e boa di piume extralarge. Tutto Gucci. Voto: 9. Caricaturale l'altro co-conduttore della serata, Cristiano Malgioglio, in una giacca rossa e nera con tanto di strascico chilometrico. Il coraggio non manca, è pittoresco ma eccessivo. Voto: 5. Che dire di Lucio Corsi? Ogni sera è una piacevole sorpresa. Stavolta il cantautore strizza l’occhio a Yattaman, con la tuta da lavoro bianca, foulard al collo, basco verde e stivali con il tacco. Il tocco di stile è la t-shirt di Gatto Silvestro. Fuori concorso, gioca un campionato a parte. Voto: 8. Pioggia di paillettes per The Kolors, forse troppe e anche un po’ noiose. Voto: 5. Repetita non iuvant a Serena Brancale, che replica il look della prima sera: crop top e gonna color champagne che stronca qualsiasi entusiasmo. I tronchetti con plateau ai piedi assestano il colpa di grazia. Voto: 4.

Fedez lascia a casa la giacca e torna a scegliere il total black con camicia e pantaloni. Senza guizzi né carattere. Voto: 4. Francesca Michielin, che noia. Il pantalone con la cintura e il top cut out di raso fanno ingranare la retromarcia. Voto: 4. Marcella Bella prova a brillare ma il risultato è un po’ overkill, il top nero trasparente con applicazioni con catene e applicazioni dorate non convince. Voto: 5 per l’impegno. La blusa bianca oversize smanicata solo per le serate nel club, Bresh. Nonostante sia stato tutto creato su misura da Ami il risultato finale risulta poco entusiasmante. Voto: 4 e mezzo. Ci vuole Achille Lauro per far alzare l’asticella dei look. Il cantante romano non sbaglia un colpo e si riconferma mattatore anche stasera grazie alla creatività di Dolce&Gabbana. Un completo bianco con gessatura di cristalli della linea alta sartoria composto da giacca doppiopetto in lana bianca e pantaloni. Sulle spalle un cappotto sartoriale abbinato e croche a fiori di organza e velluto nero. Voto: 10 e lode. Semplice ed elegante Giorgia, in smoking e top see-through neri. Voto: 7 e mezzo. Non la eguaglia in classe il collega Willie Peyote, in giubbotto nero traforato e camicia bianca. Troppo banale per l’Ariston. Voto: 4 e mezzo. Rose Villain mostra le gambe in uno slipdress marrone con bordo rosa. “Che bona sei” le dice Bianca Balti. E ha ragione. La cantante è davvero bellissima. Voto: 7 e mezzo. Total look Gcds per Andrea Settembre, con giubbotto di pelle burgundy portato con cravatta e pantaloni en pendant. Troppo baggy ma il colore è azzeccato. Voto: 6. Simone Cristicchi indossa un abito impeccabile sulla carta: un completo testa di moro sovrapposto a pizzo multicolor firmato Antonio Marras. Ma la cifra stilista non sembra appartenergli. Peccato. Voto: 6. Se c'è il petto nudo allora c'è Rkomi. Il cantante lascia a casa il bianco e opta stavolta per il total black con una giacca cropped, cintura a vista e pantalone sartoriale. La ricetta è la stessa ma stavolta con l'ingrediente giusto. Voto: 7. (di Federica Mochi). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Febbraio 2025