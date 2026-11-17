Stefano De Martino torna alle origini e sceglie come colonna sonora quella che ha accompagnato tanti Festival di Pippo Baudo. All’Ariston tornerà a risuonare il “Parappapa”. Allo stesso modo, però, De Martino punta tutto sui giovani: “I vecchi vogliono vedere i giovani, vogliono vedere cosa succede non cosa è successo. Puntura sui giovani non vuol dire acchiappare il pubblico dei giovani ma fare qualcosa di contemporaneo, che piaccia a tutti”.



Pubblicato il 17 Novembre 2026