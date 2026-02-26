Attualità

Sanremo, Irina Shayk illumina l’Ariston: “Carlo sono qui per te”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Buonasera Italia, buonasera Sanremo, sono felice di essere qui con voi. Carlo, sono qui per te". La co-conduttrice della terza serata Irina Shayk fa il suo ingresso sul palco dell'Ariston scendendo lentamente le scale, con un abito nero corto rivestito interamente di pizzo, e saluta in italiano i due conduttori Conti e Pausini. "Benvenuta a Sanremo", le dice Laura.  
Il mio cantante italiano preferito? Laura Pausini", dice sicura la 40enne supermodella russa incalzata dalle domande dei due conduttori. Ma anche "Mina e Adriano Celentano", assicura. Sottolineando di essere già stata a Sanremo, una "città meravigliosa". 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi al cinema con ‘Un bel giorno’

13 minuti fa

Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: in gara con il brano ‘Uomo che cade’

16 minuti fa

Sanremo 2026, Patty Pravo cade dalla sedia in conferenza stampa: cosa è successo

24 minuti fa

Sanremo 2026, Mogol riceve il premio alla carriera: l’omaggio al paroliere

29 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio