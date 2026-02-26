Attualità

Sanremo, il referendum sulla giustizia al Festival: “Andate a votare”

1 minuto di lettura

(Adnkronos)
Sì o no? Il referendum per la riforma sulla giustizia sbarca a Sanremo 2026 e i cantanti, almeno qualcuno, risponde alle domande sul voto del 22-23 marzo. "Andrò a votare, come sempre, invito sempre tutti ad andare a votare e penso che ci siano dei motivi per cui politica e magistratura debbano restare separate", dice Malika Ayane, in gara al Festival con la canzone 'Animali notturni'. La risposta dell'artista, sollecitata dai giornalisti in conferenza stampa, sembra orientata al No. Opposta la posizione di Fausto Leali, che nella seconda serata del Festival è stato premiato per i 60 anni di una straordinaria carriera. Il cantante voterà sì, come ha detto al giornalista Paolo Giordano in un'intervista a 'Il Giornale' sottolineando che lo farà "per cambiare le cose che non vanno". Il cantante più black della musica italiana si dice "favorevole alla riforma Nordio".   
Pubblicato il 26 Febbraio 2026

