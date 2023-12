Sanremo Giovani, ecco chi sono i 12 finalisti

(Adnkronos) – C'è Nausica con le sue trecce rosa, GrenBaud la star di Twitch, I Santi Francesi direttamente da X Factor, Clara regina di 'Mare Fuori'. Sono dodici, sono molto diversi fra loro ma li accomuna un sogno: calcare il palco dell'Ariston in qualità di 'Big' al festival di febbraio. Stasera, gli otto selezionati dalla commissione del festival e i quattro provenienti da Area Sanremo si sfideranno, in diretta da Sanremo alle 21,30 su Rai1, per agguantare questo obiettivo. Arrivano da una selezione di oltre 1200 candidati, e il loro livello "è eccelso", ha assicurato stamane Amadeus in conferenza stampa. Ed eccoli dunque. In gara stasera ci sono i Santi Francesi, vincitori di X Factor 2022. "La stiamo affrontando come se non fosse Sanremo -hanno raccontato all'Adnkronos- Abbiamo proposto un po' di canzoni, siamo in gara con un pezzo in cui crediamo e faremo del nostro meglio per suonarlo". La canzone si chiama 'Occhi Tristi', ed è "nata totalmente per caso, da un loop di batteria un po' jungle mentre eravamo in studio di registrazione". Poi c'è GrenBaud, un metro e novantatré, capelli platino e molta ironia. "Ci sono arrivato con grande impegno e dedizione -ci racconta- lo scorso anno mi ero presentato ma non mi avevano preso e questa volta mi ci sono proprio impegnato e fortunatamente è andata bene". Il brano che porterà si intitola 'Mama' e "parla di un viaggio -ha spiegato- in cui io esco, vado in giro, prendo degli autobus, salgo sui van, i miei genitori non sanno dove sono e poi torno a casa e dico 'ciao' come niente fosse". Il brano in tre aggettivi: "Fugace, pazzo e ritmico", ha detto GrenBaud. Lo sguardo pulito da adolescente è quello di Lor3n, 22 anni, al secolo Lorenzo Iavagnilio da Ivrea, arrivato tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani con il brano 'Fiore d'inverno', e il sorriso dice tutto sulla sua gioia per avercela fatta. In gara c'è anche Clara Soccini, una delle attrici protagoniste più amate della fiction Rai evento 'Mare Fuori' ed ora tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani, dove è arrivata con il brano 'Boulevard'. "Il brano nasce come tutti i miei brani, al pianoforte -ha raccontato all'Adnkronos- "'Boulevard' è una canzone che ho dedicato a mia mamma, che è da sempre e per sempre un punto di riferimento per me. Descrive il fatto che abbiamo molto bisogno l'uno dell'altro, nessuno è un animale solitario, e nessuno si salva da solo". Tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani ci sono anche gli Omini, con 'Mare forza 9oi'. Una band giovanissima, tre ragazzi cresciuti nella provincia di Torino che nel 2015 hanno iniziato a suonare come The Minis aprendo i concerti di artisti come Caparezza, Subsonica, Africa Unite e Baustelle, e poi hanno cambiato il loro sound avvicinandosi a sonorità rock britannico-controcultura anni '60. "Questo brano nasce con la collaborazione con tre autori", dicono. Jacopo Sol, nome d'arte di Jacopo Porporino, cantautore e musicista originario di San Severo in provincia di Foggia, porta il brano 'Cose che non sai', "una canzone nata in un periodo particolare per me -spiega- E' nata in un periodo di sessione universitaria, in cui c'erano parecchi esami e mi sentivo un po' oppresso, con parecchi pensieri, ero molto confuso, tra università e musica". C'è Nausica, catanese, che ha delle trecce rasta rosa raccolte dietro e il sorriso di chi ha passato 'la nuttata'. La cantautrice porta all'Ariston, oltre alla sua arpa Kitty, il suo brano 'Favole', "un pezzo nato qualche mese fa dopo la rottura di una relazione che mi ha segnata in modo particolare. "Si dice che il primo amore non si scorda mai e io penso che sia proprio così", racconta. Tancredi ha alle spalle una partecipazione ad 'Amici' e un duetto nientemeno che con Donatella Rettore. Ora lo ritroviamo tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani, in procinto di salire sul palco dell'Ariston. "Il mio brano l'ho scritto circa un anno fa – racconta all'Adnkronos -Qualche tempo fa ho attraversato un momento buio della mia vita, un momento depressivo che ha influenzato la mia quotidianità e la relazione che stavo vivendo, e parlo di queste due cose". A Sanremo Giovani c'è anche Fellow, che canterà la sua 'Alieno', "una canzone che descrive un po' gli sfigati della festa". Direttamente da Area Sanremo, tra i 12 finalisti che si sfideranno stasera. 23enne alto, riccio e un po' emozionato. "Area Sanremo è stata un'avventura molto bella, ma un combattimento all'ultimo sangue", racconta all'Adnkronos. Dipinto racconta invece un'adolescenza a Napoli vissuta ai limiti della legalità, tra amicizie pericolose e "la crudeltà che detta legge". Arriva da Area Sanremo, e con il suo 'Criminali' è pronto a sfidare gli altri 11 Giovani finalisti. "La canzone parla di un mio disagio vissuto in passato, di come si può cambiare e volgere la propria vita in positivo", spiega. Tra le band ci sono i bnkr44. "E' un brano pop, acustico ed elettronico, un mix micidiale, lo sentirete", raccontano all'Adnkronos. Band toscana frizzantina ed esplosiva che si presenta tra i 12 finalisti con il brano 'Effetti speciali'. "La canzone racconta di un amore finito con una metafora cinematografica", spiega la band. Napoli, la provincia, il disagio dell'emarginazione del luogo da cui si proviene sono i temi che fanno parte nel profondo anche della musica di Vale Lp, nata a Napoli ed ora tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani. "Non potrei fare altrimenti – spiega all'Adnkronos la cantautrice – Rappresentare Napoli e la provincia fa parte di me, come il mio carattere e il mio modo di essere". Durante la serata di stasera, verranno scelti i tre finalisti che si aggiudicheranno la presenza tra i 30 big del festival di febbraio. Tutti davanti alla tv, per vivere il sogno insieme a loro. (di Ilaria Floris) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Dicembre 2023