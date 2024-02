Sanremo, evacuata Villa Nobel: telefonata anonima segnala ordigno – Video

(Adnkronos) – È stata sgomberata in gran fretta Villa Nobel a Sanremo, dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi degli artisti impegnati al festival. Sul posto sono accorse in massa le forze dell’ordine. A dare l'allarme, a quanto apprende l'Adnkronos, una telefonata anonima arrivata al centralino del commissariato, che parlava della presenza di un ordigno. Sono scattati immediatamente i controlli, ma l'intervento al momento non avrebbe dato riscontri. Tra gli artisti presenti al momento dell'evacuazione della villa, i Negramaro, The Kolors, Ghali, La Sad, Dargen D’Amico e Sangiovanni. "Ci hanno detto che c'era un allarme bomba, c'erano 300-350 persone alla cena di Radio 105. Hanno cominciato a girare i cani, eravamo al primo", le parole di Francesco Facchinetti, anche lui presente, in un video su Instagram. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Febbraio 2024