Sanremo, emozione per l’omaggio ad Ornella Vanoni: la nipote canta ‘Eternità’

(Adnkronos) – Il festival di Sanremo rende omaggio ad Ornella Vanoni. La nipote della cantante scomparsa a novembre, Camilla Ardenzi, è stata invitata sul palco da Carlo Conti ed ha regalato al pubblico una interpretazione del brano della Vanoni 'Eternità', di Bigazzi e Cavallaro, che l'artista presentò al festival nel 1970 in coppia con I Camaleonti. Momento particolarmente emozionale sul finale, quando la voce che canta diventa proprio quella di Ornella Vanoni. 
Pubblicato il 26 Febbraio 2026

