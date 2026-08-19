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Sanremo, Emma frena: “È troppo presto per parlarne. De Martino? Siamo amici”

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(Adnkronos) – "Io e Stefano ci sentiamo spesso perché siamo amici, ma non credo che abbia bisogno dei miei consigli: è circondato da professionisti bravissimi. Sono sicura che il suo sarà un grande Festival". Con queste parole Emma, in un'intervista rilasciata a 'Tv Sorrisi e Canzoni', ha rivolto il suo in bocca al lupo a Stefano De Martino per la sua prossima avventura alla conduzione del Festival di Sanremo 2027.  Tra la cantante salentina e il conduttore di 'Affari Tuoi' esiste un legame che affonda le radici negli anni di Amici, di Maria De Filippi. Emma e Stefano hanno avuto una relazione cominciata nel 2009 tra i banchi del talent show, e terminata nel 2012, a causa del tradimento di lui con la showgirl Belen Rodriguez. Ad oggi è rimasto un bel rapporto fondato sull'amicizia e stima reciproca.  Un legame che ha alimentato anche le indiscrezioni su una possibile partecipazione di Emma alla kermesse canora: "E’ davvero troppo presto per parlarne", ha detto Emma al magazine, mettendo un freno alle voci di gossip.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Agosto 2026

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