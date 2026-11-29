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“Le prime parole che dirò sul palco dell’Ariston? ‘Buonasera e benvenuti’. È un grande classico e va sempre bene”. Stefano De Martino, Così il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, ospite di ‘Che tempo che fa’ sul Nove, anticipa le prime parole che pronuncerà al suo debutto sul palco dell’Ariston nella prossima edizione di Sanremo.

De Martino immagina un Festival dal sapore “regionalpopolare”, capace di guardare al futuro senza perdere il legame con la tradizione e la memoria collettiva. In quest’ottica si inserisce anche la scelta della sigla storica di Pippo Caruso, che accompagnerà la manifestazione in una nuova veste: “La sigla di Sanremo 77 sarà quella storica di Pippo Caruso, riarrangiata da Pino Perris. Mi piacerebbe che ognuno di noi ripescasse quell’epoca della vita in cui c’era questa colonna sonora”. Quanto allo stato d’animo con cui si avvicina all’appuntamento più importante della televisione italiana, il conduttore non ha dubbi: prevale l’entusiasmo. “Più preoccupato o divertito? Divertito, perché ho l’entusiasmo della prima volta e so che sarà irripetibile. È un’esperienza che, con tutte le sue sfaccettature, con tutte le problematiche delle prime volte e la difficoltà nell’individuare le cose a cui dare priorità, mi diverte. È una cosa bella”.

“Faccio fatica a immaginare chi vincerà il Festival di Sanremo, perché le canzoni sono veramente tanto belle. Non vedo l’ora di farvele ascoltare: sono mesi che mi emoziono con questa musica ed è il più grande privilegio di fare questo mestiere”, dice De Martino. I cantanti in gara a Sanremo saranno svelati l’11 dicembre in occasione della finalissima di ‘Sarà Sanremo’, in diretta in prima serata su Rai1. “Se potessi accelerare il tempo per farvi ascoltare le canzoni, lo farei subito. Vi assicuro, e spero veramente di non essere smentito, che ci sono delle canzoni bellissime. E lo dico senza presunzione, perché non le ho scritte io”. Sui ‘Big’ in gara dice: “Mi piace il cast che ha preso forma perché è fatto di incontri e di persone che hanno sposato questo progetto e che si sono convinte vedendo questo entusiasmo”, afferma.

Dopo 30 anni di bocciature, i Jalisse torneranno a Sanremo? “È una domanda inopportuna. Se dicessi ‘sì’ potrei spoilerare qualcosa, se dicessi ‘no’ potrei dire una bugia”, dice provando a cavarsela con una battuta. Ma quello sui Jalisse non è l’unico ‘spoiler non spoiler’ lanciato da De Martino. “Arisa non ci sarà”, ribadisce. Mentre, interpellato sulle parole di Stash dei The Kolors, che a ‘Che tempo che fa’ sembravano lasciar intendere una sua partecipazione al Festival, De Martino ‘dribbla’ la domanda con ironia: “Stash ha fatto intendere che ci sarà? Allora non ci sarà”. E aggiunge: “Qualche artista che ci sarà è passato di qui. Ma io li controllo”. Nessuna apertura nemmeno sull’ipotesi di una reunion dei Maneskin sul palco dell’Ariston. “Io non so niente di questo Festival”, scherza il direttore artistico. “Ogni tanto chiamo Fiorello per saperne di più”.

“Non è che non ci saranno le co-conduzioni. Mi riservo di far nascere l’idea una volta che ho coinvolto la persona. Anziché riempire delle caselle, io parto al contrario. Penso alla persona che vorrei con me quella sera e quindi troviamo una strada insieme. Se poi nasce la co-conduzione opteremo per quella”, dice De Martino, mentre continuano a rincorrersi le indiscrezioni sui volti destinati ad affiancarlo sul palco dell’Ariston, a partire da Brenda Lodigiani e Giulia Vecchio indicate tra le possibili co-conduttrici.

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Pubblicato il 29 Novembre 2026