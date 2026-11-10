Sanremo, De Martino atteso in Riviera: resta il nodo sull’annuncio dei Big

(Adnkronos) – La macchina organizzativa del 77esimo Festival di Sanremo accelera. Questo fine settimana Stefano De Martino tornerà nella Città dei Fiori per le audizioni finali di Area Sanremo, una delle prime tappe obbligate della road map verso il festival, in programma dal 16 al 21 febbraio 2027. La visita sarà probabilmente anche l’occasione per il direttore artistico di incontrare l’amministrazione comunale e fare un nuovo sopralluogo al Teatro Ariston. L’organizzazione del Festival, dunque, non si ferma e, secondo quanto si apprende, c’è una grande intesa tra l’amministrazione e il nuovo direttore artistico, che per la prima volta parteciperà alla fase finale del contest organizzato dal comune.

Il cuore della trasferta sarà dedicato ai giovani talenti. Il concorso Area Sanremo ha registrato quest’anno numeri in crescita, con 523 artisti coinvolti, 18 in più rispetto al 2025. Il calendario per individuare i finalisti di Sanremo Giovani è piuttosto fitto. Il 14 e 15 novembre si terranno le audizioni finali di Area Sanremo, proprio davanti alla Commissione musicale, presieduta dal direttore artistico e composta da Claudio Fasulo (vicedirettore intrattenimento Prime Time Rai), Fabio Volo, Carlo Pastore, Maestro Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma.

Il passaggio decisivo è fissato per il 21 e 22 novembre, quando andrà in scena il confronto tra i 15 vincitori di Area Sanremo e i 15 artisti provenienti dal circuito parallelo di Sanremo Giovani. Da questo percorso incrociato verranno individuati i sei finalisti assoluti – equamente divisi: tre per ciascun canale di selezione – che si giocheranno le ultime possibilità di accedere al Festival. La tappa conclusiva sarà ‘Sarà Sanremo’, in programma venerdì 11 dicembre in diretta su Rai1 dal Teatro dell’Opera del Casinò, con De Martino alla conduzione. Una serata evento che, al termine delle esibizioni, assegnerà a uno solo dei sei finalisti l’ambito posto tra i Big del festival a febbraio.

L’attenzione mediatica si è già alzata anche sul cast principale. Da regolamento, la lista dei Big potrà essere resa nota a partire dal 29 novembre. In questi anni, l’annuncio è stato tradizionalmente affidato a un’edizione domenicale del Tg1, ma le ultime voci suggeriscono un possibile cambio di rotta. Secondo indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, De Martino starebbe infatti valutando di sfruttare proprio l’appuntamento televisivo di ‘Sarà Sanremo’ dell’11 dicembre: non più una serata dedicata unicamente a decretare il vincitore dei giovani, ma anche il palcoscenico su cui svelare in blocco e in diretta l’intero cast dei 24 Campioni in gara. Resta da capire, dunque, quale sarà la scelta definitiva sui tempi e i modi. L’obiettivo, però, secondo quanto apprende l’Adnkronos, è chiaro: rendere l’annuncio dei Big già di per sé un grande ingrediente di spettacolo.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026