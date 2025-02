Sanremo, dalle Olimpiadi a Tamberi e Bove: quando lo sport arriva all’Ariston

(Adnkronos) – Non è stata la prima volta, non sarà l’ultima. La prima serata del 75° Festival di Sanremo ha raccontato anche lo sport e i suoi protagonisti. Sul palco dell’Ariston è salito Gianmarco Tamberi, oro olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020. E nell’ultima serata di questa edizione toccherà al calciatore Edoardo Bove, che racconterà l'esperienza dell’intervento al cuore dopo il malore in Fiorentina-Inter dello scorso 1 dicembre. Non solo. Come accaduto negli ultimi anni, anche in quest’edizione del Festival ci sarà uno spazio dedicato a Milano Cortina 2026. Fotografia di un legame sempre più solido tra la kermesse e il mondo dello sport. L’ultimo show nella serata di ieri. Sul palco dell’Ariston è piombato Gimbo Tamberi, star dell’atletica azzurra, che dopo lo spettacolo musicale con Jovanotti ha rassicurato lo sport italiano con una promessa: "Ci vediamo a Los Angeles 2028". Parole importanti considerando i dubbi legati ai problemi di salute delle Olimpiadi di Parigi: “Sono stati mesi difficili, ma è molto più forte la volontà di riprovarci”. In questa edizione del Festival, lo sport sarà poi in prima fila con la storia di Edoardo Bove, nella serata finale, ma anche con Milano Cortina 2026. La curiosità è che le Olimpiadi invernali del prossimo anno accompagneranno tutta la rassegna, visto che al Forte di Santa Tecla ci sarà uno spazio espositivo, “Da Sanremo a Milano Cortina”, dedicato al viaggio nella cultura e nella storia delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali. Negli ultimi anni, Sanremo è diventato sempre più casa dello sport. Basti pensare alle apparizioni di Zlatan Ibrahimovic nelle edizioni con Amadeus, tra gag esilaranti, uscite da spaccone in perfetto stile Ibra e momenti da ricordare come il duetto con Sinisa Mihajlovic del 2021, sulle note di “Io vagabondo”. Memorabili anche gli arrivi all’Ariston nel 2024 di Pecco Bagnaia, due volte campione del Mondo di MotoGp e Federica Brignone, fuoriclasse dello sci. Nell’edizione 2023, Amadeus aveva addirittura scelto la star della pallavolo azzurra Paola Egonu come co-conduttrice della terza serata. Sul palco, la campionessa aveva colpito tutti con un monologo, toccando i temi del razzismo e del fallimento: “Ho capito che la mia diversità è la mia unicità. Io sono io. Siamo tutti uguali oltre le apparenze. Lo sport mi ha dato tanto, ma credo che la sconfitta non è solo quando perdi una partita. Il mio obiettivo è avere la palla decisiva da schiacciare. Non sempre ci riesco, e devo ancora imparare ad accettare l’errore”. Nell’edizione 2022, i riflettori erano stati tutti per il tennista Matteo Berrettini, reduce dalla semifinale degli Australian Open e da una storica finale conquistata a Wimbledon nel 2021. Sempre con Amadeus direttore artistico, nel 2021 la scalinata dell’Ariston aveva accompagnato sul palco l’attaccante della Nazionale di calcio femminile Cristiana Girelli e il marciatore Alex Schwazer, pochi giorni dopo la sentenza di archiviazione "per non aver commesso il fatto" nella vicenda della seconda positività al doping del 2016. Un paradosso, con l’azzurro innocente in termini penali, ma squalificato e colpevole per la giustizia sportiva. Tanto calcio negli anni precedenti, con il capitano della Roma Francesco Totti (nel 2017, accanto a Carlo Conti e Maria De Filippi), la leggenda dell’Inter Javier Zanetti (nel 2015, in qualità di ambasciatore Expo) e il Ct della Nazionale Antonio Conte (sempre nel 2015). Nel 2015 ecco Vincenzo Nibali, re del Tour de France 2014. Il ciclista siciliano parlò sul palco della canzone “Pensa” di Fabrizio Moro, la sua preferita nella storia del Festival: “Non potevo restare indifferente a un ricordo così di Falcone e Borsellino”. Nel 2013, scena rubata invece da Roberto Baggio, capace di emozionare il pubblico con una lettera ai giovani: "Per tutta la vita ho fatto in modo di rimanere il ragazzo che ero, che amava il calcio e andava a letto stringendo al petto un pallone. Oggi ho solo qualche capello bianco in più e tante vecchie cicatrici, ma i miei sogni sono sempre gli stessi. Coloro che fanno sforzi continui, sono sempre pieni di speranza. Abbracciate i vostri sogni e seguiteli”. Nel 2012, toccò invece alla fuoriclasse del nuoto Federica Pellegrini, che scherzò sulla corsa insieme al maratoneta Gianni Morandi. E prima? Nel 2011 fu la volta del pilota Ferrari Fernando Alonso, mentre nel 2010 un altro paio di momenti indelebili riportano alle presenze sul palco del ct della Nazionale Marcello Lippi (con il trio composto da Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, in gara con “Italia Amore Mio”) e Antonio Cassano insieme a sua moglie, la pallanuotista Carolina Marcialis. Campioni italiani, ma non solo. Nel 2005, le attenzioni dell'Ariston furono tutte per il pugile Mike Tyson, che affiancò Paolo Bonolis in un esilarante duetto sulle note di “Volare”, mentre nel 2006 Giorgio Panariello riuscì a portare a Sanremo John Cena, mito del wrestling e in quel periodo popolarissimo tra i giovani. Con l'arrivo del nuovo millennio, in ogni caso, il legame tra il Festival e le star dello sport si è consolidato un passo per volta. Nel 1999 l’ospite d’eccezione fu per esempio il capitano della Juventus Alessandro Del Piero, mentre nel 2003 toccò al motociclista Valentino Rossi, accanto a Pippo Baudo. La puntata numero uno dello sport a Sanremo riporta però al 27 febbraio 1988 e a un momento indimenticabile nella storia azzurra. In quell’edizione della kermesse, condotta da Miguel Bosé e Gabriella Carlucci, Alberto Tomba finì all’Ariston in diretta, durante la sua discesa vincente alle Olimpiadi invernali di Calgary. Due giorni dopo il primo oro olimpico agguantato in Canada, lo la leggenda azzurra dello sci trionfò anche nello slalom speciale e il Festival si fermò per la diretta della gara. Un momento iconico nella storia di Sanremo, ma anche della tv italiana. (di Michele Antonelli) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Febbraio 2025