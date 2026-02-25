Attualità

Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: “Ho deciso io, non c’era alchimia”

(Adnkronos) – Chiello chiude il caso Morgan. "Lui è un grande artista, su questo non ci sono dubbi, solo che abbiamo fatto un po' di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell'alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo e non sarà presente totalmente", ha detto il cantante in merito alla vicenda del duetto mancato con Morgan.  I due avrebbero dovuto duettare nella serata di venerdì su un brano di Luigi Tenco. Pochi giorni prima dell'inizio del festival, Morgan ha annunciato la sua rinuncia sostenendo che la sua performance avrebbe "oscurato" il giovane collega. In conferenza stampa, l'artista in gara a Sanremo ha, dunque, fornito la sua versione dei fatti: "L'arrangiamento è stato fatto da Saverio Cigarini, che è una persona molto importante per me e tra l'altro anche un grande artista, quindi sono sicuro che spaccherà tutto", ha aggiunto. Alla domanda diretta "Quindi è stata tua la decisione di rinunciare a lui?", ha risposto: "Sì, così ho detto". E riguardo alla versione differente di Morgan ha concluso, tagliando corto: "Ma sì, ma non voglio fare queste polemiche, sembra poi la fidanzata che 'ti ho lasciato io, non mi hai lasciato tu'. No, non mi interessa questa cosa, comunque può dire quello che vuole". 
Pubblicato il 25 Febbraio 2026

