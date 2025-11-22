Sanremo, annuncio big slitta di una settimana. Conti: “Rispetto per Vanoni”

Attualità

(Adnkronos) – "L'annuncio dei big di Sanremo doveva essere annunciato al Tg1, ma per rispetto alla scomparsa di Ornella Vanoni si slitta di 1 settimana". Lo ha detto Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, al Vanity Fair stories. L'annuncio dei partecipanti al prossimo Festival della canzone italiana, avverrà quindi domenica 30 novembre.  
