Attualità
Sanremo, annuncio big slitta di una settimana. Conti: “Rispetto per Vanoni”
(Adnkronos) – "L'annuncio dei big di Sanremo doveva essere annunciato al Tg1, ma per rispetto alla scomparsa di Ornella Vanoni si slitta di 1 settimana". Lo ha detto Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, al Vanity Fair stories. L'annuncio dei partecipanti al prossimo Festival della canzone italiana, avverrà quindi domenica 30 novembre.
Pubblicato il 22 Novembre 2025