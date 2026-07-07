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Sanremo, 59enne trovata morta in casa: sarebbe stata strangolata

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(Adnkronos) – Sarebbe stata strangolata la donna di 59 anni stata trovata morta ieri sera in un appartamento di via Hope, a Sanremo. Secondo le prime informazioni, a chiamare i soccorsi sarebbe stato il figlio della 59enne, i vigili del fuoco sono intervenuti per sfondare la porta dell'abitazione in cui si trovava il cadavere. Per entrare dentro l'appartamento sarebbero poi passati da una finestra, mentre i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso della donna. A indagare su quanto accaduto i carabinieri al comando del colonnello Simone Martano, coordinati dal pm Enrico Cinnella Della Porta.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Luglio 2026

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