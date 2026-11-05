Sanremo 2027, la Gialappa’s Band alla conduzione del ControFestival: l’annuncio di De Martino

(Adnkronos) – La Gialappa’s Band condurrà il ControFestival, la trasmissione che sostituirà il DopoFestival e accompagnerà il pubblico al termine delle serate del Festival con il consueto stile ironico e irriverente che da anni ne contraddistingue il racconto televisivo. Ad annunciarlo è il conduttore e direttore artistico Stefano De Martino nell’edizione delle 20 del Tg1. Per i ‘gialappi’ Giorgio Gherarducci e Marco Santin si tratta di un ritorno alla kermesse a oltre dieci anni dall’ultima volta. Nel 2016 e nel 2017, infatti, erano approdati all’Ariston alla conduzione del ‘DopoFestival’, al fianco di Nicola﻿ Savino.

Ma il rapporto tra la Gialappa’s – ora un duo dopo l’uscita di Carlo Taranto – e il Festival di Sanremo affonda le radici nel 2001, quando il trio debuttò su Rai Radio2 con ‘Rai dire Sanremo’, fortunato appuntamento radiofonico che commentava in diretta la kermesse con l’ironia dissacrante diventata il loro marchio di fabbrica.

L’esperimento proseguì fino al 2009. Dopo una pausa nel 2010, la Gialappa’s approdò nel 2011 su Rtl 102.5 con ‘Noi dire Sanremo’; nel 2012 seguì soltanto la finale del Festival su R101 con ‘Mai dire Sanremo’, mentre nel 2013 commentò tre delle cinque serate all’interno del programma ‘Stile Libero’. Nel 2014 tornò poi su Rtl 102.5 con ‘Noi dire Sanremo’, per poi interrompersi l’anno successivo. Intanto il Festival affidato a Stefano De Martino, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027, continua a prendere forma. Dopo l’annuncio dei The Jackal alla guida del PrimaFestival, con la Gialappa’s si aggiunge un nuovo tassello all’organizzazione della kermesse.

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Pubblicato il 5 Novembre 2026