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Sanremo 2027, De Martino: “I nomi dei Big saranno svelati l’11 dicembre”

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(Adnkronos) – I Big di Sanremo2027 verranno svelati l’11 dicembre, in prima serata su Rai1 alle 21.30, durante la finale di ‘Sarà Sanremo’. A ufficializzarlo dopo le indiscrezioni di questi giorni è lo stesso conduttore e direttore artistico Stefano De Martino, in un promo andato in onda per la prima volta questa sera sulla rete ammiraglia Rai.  

Nello spot, accanto a De Martino, appare Mariasole Pollio, anche se al momento l’annuncio non chiarisce se l’attrice sarà al fianco del conduttore anche alla guida dello spettacolo di dicembre. Nel promo i due sono protagonisti di un simpatico botta e risposta: “Dai Stefano, almeno un nome di un cantante in gara”, gli chiede Pollio. “Se vuoi te li dico tutti, ma l’11 dicembre a Sarà Sanremo – replica De Martino – Fino a quel momento i nomi che leggerai in giro sono solo ipotesi”. 

Il direttore artistico ricorda inoltre che la serata dell’11 dicembre non sarà dedicata solo all’annuncio dei Campioni: “Quella sera ci sarà anche la sfida tra i 6 giovani in gara”, aggiunge De Martino e il vincitore sarà il 24esimo tra i Big in gara al Festival.  

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Pubblicato il 13 Novembre 2026

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