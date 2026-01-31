Sanremo 2026, svelati i duetti della serata cover: da Fagnani a Morgan, l’elenco

Attualità

(Adnkronos) – Carlo Conti ha svelato al Tg1 delle 13.30 i duetti della serata cover di Sanremo 2026, che accenderà il Teatro Ariston venerdì 27 febbraio.  I 30 Big in gara, da regolamento, hanno potuto scegliere una cover dal repertorio italiano e internazionale, purché pubblicata entro il 31 dicembre 2025. Predomina il grande repertorio italiano ma non senza qualche sorpresa internazionale. E dalla caratura degli ospiti e dei brani scelti, già si intuisce che la gara per incoronare il vincitore della Serata delle Cover sarà dura. Gli Artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Come già l'anno scorso, Carlo Conti ha lasciato aperta la possibilità che i Big in gara possano duettare anche tra loro, possibilità che però non è stata colta da nessuno dei 30 Big.  Di seguito l'elenco dei Big, con il titolo della canzone scelta e gli ospiti dei duetti.  
Arisa, 'Quello che le donne non dicono' con il Coro del Teatro Regio di Parma 
Bambole di Pezza, 'Occhi di gatto' con Cristina d’Avena 
Chiello, 'Mi sono innamorato di te' con Morgan 
Dargen D'Amico, 'Su di noi' con Pupo e Fabrizio Bosso 
Ditonellapiaga, 'The Lady Is a Tramp' con TonyPitony 
Eddie Brock, 'Portami via' con Fabrizio Moro 
Elettra Lamborghini, 'Aserejé' con Las Ketchup  
Enrico Nigiotti, 'En e Xanax' con Alfa 
Ermal Meta, 'Golden Hour' con Dardust  
Fedez & Marco Masini, 'Meravigliosa creatura' con Stjepan Hauser  
Francesco Renga, 'Ragazzo solo, ragazza sola' con Giusy Ferreri  
Fulminacci, 'Parole parole' con Francesca Fagnani 
J-Ax, 'E la vita, la vita' con Ligera County Fam (nome di fantasia che nasconde probabilmente il ritorno sul palco di Cochi e Renato). 
Lda & Aka 7even, 'Andamento lento' con Tullio De Piscopo 
Leo Gassmann, 'Era già tutto previsto' con Aiello 
Levante, 'I maschi' con Gaia 
Luchè, 'Falco a metà' con Gianluca Grignani  
Malika Ayane, 'Mi sei scoppiato dentro al cuore' con Claudio Santamaria 
Mara Sattei, 'L’ultimo bacio' con Mecna  
Maria Antonietta & Colombre, 'Il mondo' con Brunori sas 
Michele Bravi, 'Domani è un altro giorno' con Fiorella Mannoia 
Nayt, 'La canzone dell’amore perduto' con Joan Thiele  
Patty Pravo, 'Ti lascio una canzone' con Timofej Andrijashenko  
Raf, 'The Riddle' con The Kolors 
Sal Da Vinci, 'Cinque giorni' con Michele Zarrillo 
Samurai Jay, 'Baila morena' con Belén Rodríguez e Roy Paci  
Sayf, 'Hit the Road Jack' con Alex Britti e Mario Biondi 
Serena Brancale, 'Besame Mucho' con Gregory Porter e Delia  
Tommaso Paradiso, 'L’ultima luna' con gli Stadio 
Tredici Pietro, 'Vita' con Galeffi, Fudasca & band.  
