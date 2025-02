Sanremo 2025, un miliardo di interazioni social: Olly trionfa anche online, rivolta per Giorgia

(Adnkronos) – Sanremo 2025 segna un record storico sui social, sfiorando il miliardo di interazioni. La ricerca di Socialcom in esclusiva per Adnkronos, condotta tramite la piattaforma Socialdata, ha raccolto 875 milioni di like, commenti e visualizzazioni video, su quasi 4 milioni di post pubblicati. L’interesse è globale: oltre 160.000 post dagli Stati Uniti, 64.000 dalla Spagna e 41.000 dal Regno Unito. TikTok è il cuore della fruizione: da solo genera 600 milioni di visualizzazioni, mentre Twitch, tra i canali emergenti, raccoglie quasi 500 mila interazioni. I social hanno anticipato il verdetto: Olly è stato fin dall'inizio il leader per crescita di follower su Instagram e TikTok, oltre che primo nei video ufficiali più visti su YouTube alla vigilia della finale. Dall'inizio del festival il giovane cantante ha guadagnato circa mezzo milione di nuovi follower. Anche Lucio Corsi ha beneficiato del secondo posto in classifica, totalizzando 370 mila nuovi fan. Sul fronte delle visualizzazioni su YouTube, l’effetto classifica è meno evidente: dopo Olly, le canzoni con maggiore potenziale commerciale sono quelle di Fedez, Achille Lauro e Coma Cose. Le polemiche per l’esclusione di Giorgia dal podio erano altrettanto prevedibili. L’artista è stata la più discussa e amata dell’intero festival, protagonista di due dei tre momenti di picco online: la sua esibizione nella prima serata e il duetto con Annalisa nella serata cover. All’annuncio della classifica finale, i social si sono scatenati contro l’assenza di Giorgia e Achille Lauro dal podio. A parte qualche critica alla conduzione di Carlo Conti, spesso paragonato in negativo ad Amadeus, il sentiment generale è stato nettamente positivo (27% positivo contro 14% negativo). Anche la moda ha acceso il dibattito: i look più commentati sono stati quelli di Tony Effe, con la sua collana Tiffany inizialmente vietata e poi esibita, Achille Lauro, Lucio Corsi, Giorgia, Elodie e Fedez, quest’ultimo discusso per le sue lenti a contatto nere. “I social e soprattutto TikTok si confermano il canale principale di fruizione del festival e lo specchio più fedele del pubblico italiano”, commenta il ceo di Socialcom, Luca Ferlaino. “L’analisi accurata dei dati consente di prevedere non solo i risultati, ma anche tendenze, emozioni e persino le polemiche". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Febbraio 2025