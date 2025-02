Sanremo 2025, Tony Effe senza collana (ma con anelli) per il duetto

(Adnkronos) – Niente collana, ma gli anelli ci sono. Tony Effe, dopo il 'caso del gioiello', sale sul palco di Sanremo 2025 per la serata delle cover e del duetto con Noemi. Il rapper esibisce un foulard dorato al posto della collana che non ha potuto esibire ieri. Il primo piano sulle mani evidenzia la presenza di anelli, che evidentemente hanno superato l''esame' all'ingresso. Promosso invece il gioiello che esibisce al collo Noemi. Alla fine, c'è spazio per un pizzico di ironia: Carlo Conti 'esamina' il collo di Tony Effe: "Fammi vedere?". In risposta riceve un sorriso accennato e un "ti sei salvato…". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Febbraio 2025