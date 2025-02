Sanremo 2025, Simone Cristicchi e quel “momento speciale” sul palco

(Adnkronos) – "Ieri è stato un momento speciale". Cosi Simone Cristicchi commenta la prima serata di Sanremo 2025 in cui si è posizionato nella top5 votata dalla sola giuria della Sala Stampa dell'Ariston Roof. L'artista, con la sua 'Quando sarai piccola', ha commosso il pubblico che, al termine dell'esibizione, si è alzato in piedi per applaudirlo. "Sono contento, da tanti anni non ero presente nelle playlist radiofoniche ed è un senso che va al di là della musica, è quasi sociale. Demandare a una canzone di sensibilizzare è grandioso", ha poi aggiunto il cantautore romano. Da ieri, inoltre, il suo brano è quello più ascoltato e visualizzato anche sui social: "Credo che la poesia non si debba basare sui numeri ma altri parametri imponderabili e sta succedendo questo". E sull'apprezzamento dei giovani dice: "Ci speravo anche perché per la fetta di pubblico dai 25 anni in giù io neanche esistevo. E' bello che mi abbiano scoperto. Io punto molto su di loro, punto su quella generazione di nipoti che hanno una sensibilità". Poi ha raccontato un aneddoto: "Ieri un ragazzo mi ha scritto: 'Dopo la tua canzone sono andato a guardare il resto del festival a casa con mia madre che era da sola'". Infine, un annuncio speciale: giovedì nella cattedrale di San Siro di Sanremo l'artista terrà un concerto: "Un evento speciale che vuole un po' riportare la canzone alla sua origine sacra. Sarà emozionante per me". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Febbraio 2025