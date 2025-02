Sanremo 2025, Planet Funk chi sono: il gruppo ospite nella finale sulla nave Costa

(Adnkronos) – I Planet Funk questa sera, sabato 15 febbraio, saranno in collegamento con il Festival di Sanremo 2025 dalla nave Costa Toscana. Il gruppo musicale, formato dai due tastieristi Marco Baroni e Alex Neri, dal bassista Sergio Della Monica e dal chitarrista Domenico Canu, festeggerà i venticinque anni di carriera. La nascita del gruppo avviene nel 1999, con la fusione tra la vecchia formazione dei napoletani Souled Out (Alessandro Sommella, Domenico "GG" Canu e Sergio Della Monica) e i sarzanesi Kamasutra, ovvero Marco Baroni ed Alex Neri. Il gruppo musicale è considerato uno dei maggiori esponenti della scena elettronica internazionale. Il primo successo arriva alla fine del 2000 con ‘Chase The Sun’, cantata dalla finlandese Auli Kokko, che riprende la melodia di ‘Alla luce del giorno’, composta nel 1969 da Ennio Morricone per la colonna sonora del film ‘Metti, una sera a cena’ Nel 2002 esce l’album d’esordio con i singoli Who Said e The Switch, con cui il gruppo partecipa al Festivalbar. Nello stesso anno il gruppo vince gli Italian Music Awards nelle categorie ‘Miglior gruppo italiano’ e ‘Miglior rivelazione italiana’. Nel 2011 il gruppo incide il nuovo singolo ‘Another Sunrise’, che vede il debutto del nuovo cantante Alex Uhlmann. La canzone Nancy Sinatra ‘These Boots Are Made for Walkin', realizzata per il film La kryptonite nella borsa di Ivan Cotroneo ottiene molto successo, e viene poi scelta come colonna sonora dello spot del campionato europeo di calcio 2012. Il 13 ottobre 2015 viene pubblicato il singolo We-people, destinato a promuovere la campagna globale di Save the Children per combattere la mortalità infantile. E tra gli ultimi lavori, il 20 febbraio del 2020 i Planet Funk hanno pubblicato '20:20', una raccolta che celebra i 20 anni di carriera della band. Nel 2017 il bassista e co-fondatore Sergio Della Monica ha lasciato il gruppo a causa delle sue condizioni di salute non ottimali. È scomparso il 18 febbraio 2018 a 58 anni, a causa di una polmonite. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Febbraio 2025