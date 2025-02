Sanremo 2025, Olly: “Eurovision? Mi prenderò del tempo per decidere”

(Adnkronos) – Con la vittoria a Sanremo 2025, Olly ha ottenuto direttamente l'accesso per la partecipazione all'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Basilea in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025. Ma cosa farà l'artista ligure? Dopo la proclamazione, in conferenza stampa, il vincitore del festival ha spiazzato tutti dicendo di volersi prendere del tempo per decidere se partecipare al concorso canoro. Partecipare all'edizione 2025 dell'Eurovision song contest? "Non ho pensato all'eventualità. Se c'è la possibilità mi prenderei del tempo ma è un onore incredibile", ha detto Olly. E Claudio Fasulo, vicedirettore intrattenimento Rai, ha aggiunto: "Merita una settimana per rifletterci". "Quello che mi è successo ieri sera è folle. Quando dicevo che non valutavo la vittoria come opzione ero sincero", ha sottolineato il cantautore. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Febbraio 2025