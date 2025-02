Sanremo 2025, Lucarelli: “Bianca Balti interessante, Malgioglio non è Bianca Censori”

(Adnkronos) –

"Bianca Balti è stata veramente interessante. Cristiano Malgioglio non è Bianca Censori". Selvaggia Lucarelli, nel DopoFestival, dà i voti ai co-conduttori della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Nino Frassica, terza 'spalla' di Carlo Conti, è fuori categoria: "Nino Frassica fa le stesse cose da 100 anni ma fa sempre ridere, è intoccabile", dice Lucarelli, che si sofferma in particolare su Bianca Balti. La top model, come è noto, sta combattendo la sua battaglia contro il cancro. "Bianca Balti è stata veramente interessante. Tanti ospiti sono saliti sul palco di Sanremo utilizzando il tema del dolore, uno strumento per attirare l'attenzione su di sé. Lei ha sempre sorriso e ha evitato ogni domanda sulla sua malattia, ha usato il Festival e non si è fatta usare", dice Lucarelli prima di una riflessione che sembra fare riferimento a Chiara Ferragni, protagonista in passato di una presenza al Festival come collaboratrice di Amadeus anche con un monologo all'epoca non proprio apprezzato dalla critica: "Altre donne hanno dovuto portare i loro pensierini impegnati -dice Lucarelli-. Bianca Balti non ha dovuto portare niente, solo la sua bellezza". E Cristiano Malgioglio? "Doveva essere la quota anticonformista del Festival, la quota 'queer'. Malgioglio ha 80 anni, è stato ampiamente metabolizzato. Ha attraversato indenne i decenni più reazionari, non è mai successo niente. E' stato simpatico ma non è la Bianca Censori del nostro festival", dice Lucarelli facendo riferimento alla controversa e anticonformista figura della moglie di Kanye West. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Febbraio 2025