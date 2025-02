Sanremo 2025, la nonna di Lucio Corsi: “Per mio nipote ho rischiato l’infarto”

(Adnkronos) – "Non solo ho pianto davanti alla televisione, ma quando ho visto mio nipote arrivare secondo al Festival d Sanremo ho rischiato un infarto. Non ci potevo credere dalla contentezza". Lo ha raccontato all'Adnkronos Milena Marchetti, nonna di Lucio Corsi, titolare del ristorante 'Macchiascandona' a Castiglione della Pescaia (Grosseto), comune dove vive il cantautore. "Pur di vedere mio nipote in tv, ho chiuso il ristorante per dieci giorni. Non mi sono persa neanche un minuto di Sanremo e devo dire che ho fatto proprio bene". "Appena sarà possibile, vorremmo festeggiare Lucio in famiglia – ha detto la nonna – ma noi non lo vediamo da quasi due mesi e ora chissà quando lo rivedremo con tutti gli impegni che ha già. Però penso che abbastanza presto riusciremo ad abbracciarlo, non vedo l'ora". Milena Marchetti che – secondo il nipote – è bravissima a cucinare i tortelli alla maremmana, descrive Lucio come "un bravo ragazzo, di carattere tranquillo, appassionatissimo di musica. Sono sicura che resterà con i piedi per terra, che non si monterà la testa". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Febbraio 2025